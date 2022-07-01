На границе с Украиной находятся семь батальонов из Беларуси, поэтому угроза вторжения белорусской армии на территорию нашей страны с военной точки зрения сохраняется.

Об этом сообщает украинская разведка.

Однако вероятность прямого военного наступления из Беларуси в ГУР Минобороны оценивают как маловероятное.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - заявил в интервью военному телевидению Украины представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Напомним, что в Беларуси продлили военные учения у границ с Украиной минимум до 9 июля.

Также мы писали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович отрицает вероятность наступления армии Беларуси на Украину.

"В это воскресенье "…беларусы 100% пойдут в наступление". Это уже седьмой раз, когда они идут в наступление и одиннадцатые сто процентов. О восьмом и двенадцатом разе мы сообщим дополнительно. Следите за сигналами точного времени", - написал у себя в телеграм-канале.