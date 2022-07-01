Военные учения в Беларуси у границ с Украиной, которые должны были сегодня завершиться, продлены как минимум до 9 июля.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в телеграм-канале.

Напомним, что вторжению России в Украину в феврале этого года предшествовало продление российско-белорусских военных учений "Союзная решимость".

Напомним, вчера сообщалось, что белорусов массово вызывают в военкоматы. Повестки получают и мужчины, и женщины. Причиной таких проверок называют мобилизационные учения в Гомельской области.

Отметим, что в Украине же все чаще говорят об угрозе вступление в войну Беларуси на стороне России.

Вместе с тем, вчера Арестович иронично опроверг подобные заявления.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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