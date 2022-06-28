Об угрозе нападения со стороны Беларуси заговорили и во Львове. Первый замглавы Львовской ОВА Андрей Годик сообщил на брифинге, что Львовская область готовится к вероятному нападению со стороны Беларуси.

По его словам, в рамках подготовки в области возводятся дополнительные инженерные и оборонные сети, а также налаживается взаимодействие с Волынской областью, которая граничит с Беларусью и может попасть под удар первой.

Годин также добавил, что жителям Львовской области нужно быть готовыми к усилению ракетных и авиационных ударов со стороны Беларуси.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину значительно увеличилась. Также он добавил, что предупреждает граждан о возможных ракетных ударах, так как получает информацию из официальных источников.

В то же время в МВД уверены, что у Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на Украину.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".