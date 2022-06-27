У Беларуси нет "ударного кулака" для наступления на Украину. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране".

"По состоянию на сейчас в Беларуси не создан "ударный кулак", который позволил бы им начать двигаться в сторону Украины. Как и раньше, самая большая угроза сейчас - создание ДРГ. За этим нужно следить, что они будут делать и как, будут ли накапливаться войска. Но сейчас со стороны Беларуси ударного кулака не создано. Пока что у границы с Украиной находится относительно небольшое количество белорусских солдат - всего 4 тысячи. С этим невозможно начинать наступление", - считает Вадим Денисенко.



По его словам, на угрозу вероятного вторжения войск Беларуси в Украину влияют два прямо противоположных процесса.

"С одной стороны, Путину без открытия второго, белорусского фронта, очень сложно что-либо сделать на Донбассе. С другой стороны, 70% белорусов не хотят участвовать в войне. Так что Лукашенко тут очень скован. Сможет ли Путин найти аргументы для Лукашенко, пока сказать сложно. Все эти заявления про ядерные заряды для "Искандеров" - это запугивание Запада, ничего подобного здесь не будет. Главное - следить, набирается ли у белорусов достаточно войска и ударной техникой, чтобы начинать нападение на территорию Украины. Пока что этого нет", - анализирует Денисенко.

По данным Генштаба, на границе с Беларусью признаков наступления не выявлено.

Однако военный эксперт Олег Жданов оценивает вероятность вступления Беларуси в войну против Украины на уровне 50%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".