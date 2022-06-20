Советник главы МВД Виктор Андрусив уверен, что Беларусь не нападет на Украину, потому что армия РБ "маленькая и слабенькая", а первые потери могут привести к протестам и падению режима Александра Лукашенко.

Об этом он пишет в своем телеграм-канале.

"На сегодня это 50 тысяч солдат, из которых условно боеспособными можно считать 5-7 тысяч. Это отстала армия призывников с отрицательной мотивацией воевать, особенно на фоне того, что мы сделали с их кумирами русскими солдатами", - пишет Андрусив.

Также он уверен, что и сам Лукашенко не хочет воевать и показал это в марте, когда его активно склоняли к войне, но он не пошел на поводу.

"Первые трупы белорусов в войне с нами поднимут протесты и могут привести к свержению режима Лукашенко", - добавляет советник главы МВД.

Он считает, что истинной целью маневров армии Беларуси возле границы с Украиной является отвлечение наших войск. При этом Андрусив допускает провокации на границе, но не вторжение.

Ранее советники главы ОПУ Алексей Арестович и Михаил Подоляк призвали не бояться нападения Беларуси.

Хотя несколько дней назад Лукашенко публично заявил, что ударит по Киеву в случае "агрессии Киева" в отношении Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.