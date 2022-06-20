В понедельник, 20 июня, в Украине идет уже 117-й день войны с Россией.

В Луганской области в Северодонецке продолжаются бои. Военные РФ наносили авиа- и ракетные удары вблизи стратегических трасс - Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут.

В Донецкой области противник наносит удары в районе Святогорска. Под интенсивными обстрелами Донецк.

Бои продолжаются н севере Харьковской области. Острая ситуация в Николаевской области.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день в итогах за 19 июня.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

20 июня

09:56 Украина будет защищаться от РФ лопатами, в случае, если Запад прекратит поставки оружия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому ARD.

По его словам, у Украины значительно меньше оружия, чем у России. И поэтому оружие необходимо как можно раньше.

"Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет", - сказал он.

09:49 Утерян контроль над Метелкино в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Метелкино, к сожалению, мы уже не контролируем, и противник копит резервы, пытаясь такой ползучей тактикой продавить линию обороны", - заявил Гайдай в эфире телемарафона.

Метелкино - поселок в составе Северодонецкого горсовета. Находится у юго-восточной границы города.

По его словам, противник готовит прорыв в районе Тошковки и Устиновки. Эти села находятся южнее Лисичанска, на правом берегу Северского Донца.

Напомним, по данным западной прессы контроль над Тошковки может позволить российской армии "затянуть петлю", взяв контроль над трассой в этом районе и отрезав Лисичанск с юга.

В "ЛНР" уже сегодня заявили о полном контроле над Тошковкой, но Украина этого не подтверждает.

09:34 По открывшемуся сегодня мосту Патона в Киве запускают общественный транспорт.

Автобусы:

№ 51 "ст. м. «Красный Хутор» – ст.м. "Лыбидская".

№ 55 "Дарницкая площадь – ст. м. "Дворец Спорта".

№ 115 "Контрактовая площадь – Дом культуры".

№ 118 "ст. м. «Черниговская» – ст. м. "Политехнический институт".

Троллейбусы:

№ 43 "Дарницкая площадь – Кибцентр".

№ 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

09:31 В Польшу прибыли военные 82-й воздушно-десантной бригады США. Они будут заниматься обучением украинских военных, пишет посол США в Украине Бритджит Бринк, которая на выходных встретилась с американскими военнослужащими.

"Провела утро с 82-й воздушно-десантной бригадой, частью США, которая пытается помочь Украине защитить себя. Как сказал Ллойд Остин, мы полны решимости прилагать больше усилий и двигаться быстрее, чтобы предоставить помощь, в которой нуждается Украина на поле боя. Спасибо всем за поддержку этой важной миссии", - подписала она твит с фотографией американских военных.

Где именно сделан снимок не сообщается, но на фото можно разглядеть на двери листок с надписью на польском "wejść" - "войти"

82-я воздушно-десантная дивизия - тактическое соединение Армии США, существующее с 1917 года.

Это подразделение было последним, покинувшим Афганистан в августе 2021-го, фактически завершив союзные миссии НАТО в этой стране.

09:14 Китай вслед за Индией рекордно нарастил импорт российской нефти, пишет Reuters.

По сравнению с маем 2021-го импорт сырой нефти в прошлом месяце вырос на 55%, таким образом Россия сместила Саудовскую Аравию с позции главного поставщика.

Также сообщается, что по сравнению с апрелем суточный объем поставок в мае увеличился на 25% (с 1,59 млн баррелей в сутки до 1,98 млн).

"Данные показывают, что Россия может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей пришлось снизить цены", - пишет Reuters.

09:08 В Варшаве сегодня откроется выставка уничтоженной российской военной техники, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsat News.

Эта выставка работала в Киеве с 28 мая.

Он заявил, что российские генералы хотели, "чтобы их танки были в Лиссабоне".

"И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки", – добавил Резников.

Позже подобная экспозиция пройдет в Мадриде, Лиссабоне, Берлине и Париже.

08:57 В Донецке с утра идёт обстрел Киевского и Ворошиловского районов города. Пишут, что снаряды падают с интервалом в несколько минут.

08:53 Ночью была ракетная атака на Белгород-Днестровский район Одесской области, а утром - по самой Одессе.

В обоих случаях ракеты удалось сбить, сообщает оперативное командование "Юг".

В то же время были сообщения о столбе дыма в Одессе и поврежденной электроподстанции.

Стреляли из берегового комплекса "Оникс" в Крыму.

08:42 В Одессе после вероятного ракетного удара сообщили об аварии на электроподстанции.

Связаны ли эти явления, власти города пока не говорят.

08:15 New York Times пишет, что Украина перебрасывает подкрепления в район Северодонецка и Лисичанска. А именно - Тошковки, которая выходит на трассу между Лисичанском и Горским, отрезая коммуникации двух группировок ВСУ.

В направлении Тошковки переместили танки и несколько реактивных систем залпового огня "Град", - сообщает издание.

"Если украинские войска не смогут укрепить линию фронта в Тошковке, это будет означать, что российские силы затянут петлю с южного направления, сократив пространство для маневра украинских войск", - говорится в статье.

"Это также позволит российским войскам перерезать снабжение ВСУ в Лисичанске и Северодонецке", - пишет NYT.

08:14 По Одессе, где утром сбили вражескую ракету, может быть попадание: местные паблики сообщают о столбе дыма.

08:13 Россия развертывает на границах с Украиной систему "Безопасный город".

Это технология МЧС России и "Ростеха", которая позволяет вести мониторинг пространства. Туда входят датчики движения и "умные" камеры.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники пишет, что систему будут использовать для отслеживания диверсионных групп из Украины, которые, по данным РФ, стали часто совершать атаки на российские объекты инфраструктуры (Украина такие акции опровергает).

Развернуть "Безопасный город" планируют во всех приграничных регионах за полтора года.

08:12 В небе над Одессой виден дым. Пишут, что ПВО сбила ракету.

08:11 Утром под обстрел попал российский поселок Суземка в Брянской области. Есть пострадавшие, повреждены электросети, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

Суземка находится недалеко от границы украинской Сумской области, в 14 километрах от обстрелянного вчера россиянами населенного пункта Середина-Буда.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Основное - массированные артиллерийские и ракетные удары.

Они стали особенно интенсивными вокруг Авдеевки, которая примыкает к Донецку с северо-запада и где находится крупный укрепрайон ВСУ.

Также усилились удары на севере Харьковской области, где на переднем крае применялась артиллерия, ракеты и авиация.

О наземных штурмовых действиях нигде, кроме Северодонецка, не сообщается. В Черном море находятся пять носителей ракет "Калибр".