Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что события, подобные тем, что разворачиваются сейчас в Украине, могут произойти и в Беларуси.

Лукашенко считает, что это произойдет если не сделать выводов из неудавшегося "беломайдана":

"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020-м, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Боюсь, чтобы с нами этого не произошло", - заявил Лукашенко.

"Не дай Бог, если начнется какая-то заварушка. И не факт, что я буду с автоматом здесь бегать. Вы побежите впереди. Вы этого хотите? - Я нет", - сказал он.

Напомним, Лукашенко призвал строить "народное ополчение" в каждом селе страны. Также мы сообщали, что Лукашенко приказал срочно создать оперативное командование на украинском направлении.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.