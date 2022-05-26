Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении.

"Время подтолкнуло нас к тому, что нужно немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил он.

По его словам, на Беларусь будет оказываться "военное давление через Польшу, Литву, Латвию, и за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине".

"Открылся новый фронт и мы не можем не уделять ему внимание", - добавил Лукашенко.

Напомним, на границе Украины и Беларуси наблюдается активность белорусских военных. По словам руководства Вооруженных сил Республики Беларусь, речь идет о "защите от украинцев и войск НАТО".

Ранее мы писали, что белорусскую полицию и ОМОН будут использовать как тероборону и пограничников. Военнослужащим из внутренних войск разрешили носить и применять оружие, а также боевую технику.

Также "Страна" сообщала, что Лукашенко на встрече с Путиным опять рассказал, как "Польша хочет расчленить Украину".

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.