Беларусь может применить силу против стран Балтии и Польши в случае агрессии против республики
В Минске угрожают применить силу в отношении соседних стран Балтии и Польши в случае агрессии против Беларуси. Заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.
Об этом сообщает Zerkalo.
Он угрожает Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами из-за "подготовки агрессии против Беларуси".
"Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", – заявил Вольфович.
По его словам, в этих странах увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура и участились полеты военной авиации у белорусских границ.
Ранее Беларусь запретила въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в ЕС.
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