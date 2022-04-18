В Минске угрожают применить силу в отношении соседних стран Балтии и Польши в случае агрессии против Беларуси. Заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Об этом сообщает Zerkalo.

Он угрожает Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами из-за "подготовки агрессии против Беларуси".

"Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", – заявил Вольфович.

По его словам, в этих странах увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура и участились полеты военной авиации у белорусских границ.

Ранее Беларусь запретила въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в ЕС.

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