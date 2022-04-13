По данным ОБСЕ, Беларусь не является стороной в войне России против Украины. Об этом сообщает белорусская редакция "Радио свобода" после ознакомления с докладом ОБСЕ о войне в Украине, который будет представлен Постоянному совету ОБСЕ 13 апреля.

"Несмотря на то что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, Миссия считает, что с 1 апреля она не является стороной международного вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямым участием в боевых действиях, действия лиц, представляющих Беларусь", - говорится в выводах ОБСЕ.

Напомним, пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.