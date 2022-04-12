Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем "чтобы не допустить эскалации на этих направлениях".

Об этом на брифинге в Медиа-центре Украина сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Мы стоим совместно с ВСУ, другими силами безопасности и обороны и готовы действовать в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", - сказал Демченко.

Также он заявил, что украинские пограничники вернулись к контролю за границей в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"Сейчас проходит обследование приграничной территории, поскольку остается опасность минирования. Не исключается работа ДРГ и обстрелы с сопредельной территории", - сообщил представитель ГПСУ.

Напомним, с полуночи 28 февраля Украина закрыла пункты пропуска на границе с Приднестровьем.

Также ранее сообщалось, что украинская ПВО будет сбивать самолёты России, которые летят в Приднестровье.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.