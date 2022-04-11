Пограничный комитет Беларуси обвинил польских силовиков в обстреле белорусского пункта пропуска Песчатка. По их данным, инцидент якобы произошел в ночь на 11 апреля. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. Во время проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружено повреждение стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео с места инцидента можно рассмотреть, как один из польских военных "стреляет" в сторону Беларуси с помощью предмета, похожего на рогатку.

В Беларуси сообщили, что польская сторона "проинформирована" об инциденте.

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