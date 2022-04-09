В России обвинили Украину в минометном обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка, что в Курской области. Этот населенный пункт граничит с Сумской областью Украины.

Об обстреле заявил а Телеграм курский губернатор Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

"Ответным огнём наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Держу постоянную связь с военными. Ситуация в приграничных районах под контролем, прошу жителей сохранять спокойствие", - написал губернатор, не прикрепив никаких фото- или видеосвидетельств.

Напомним, что ранее в России обвинили Украину в обстреле военного склада в Белгороде.

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