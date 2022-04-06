Исполняющий обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко в комментарии "Стране" рассказал, что в Бородянке продолжаются поисковые операции и работы по разминированию территории.

Также Ерко сообщил, что в Бородянке возобновили подачу газа. Кроме того, в поселке идут работы по восстановлению водоснабжения.

"В тех домах, где есть газ - люди уже смогут приготовить себе еду и согреться", - пояснил Ерко.

По словам Ерко, также частично удалось возобновить связь. Правда, по опыту общения с исполняющим обязанности председателя поселкового совета, со связью все ещё есть проблемы, работает она с перебоями.

"В радиусе двух километров ловит, а дальше - ничего", - сказал Ерко.

Кроме того, Георгий Ерко заявил "Стране", что за сегодняшний день под завалами нашли 14 погибших.

По словам Ерко, в Бородянке разрушены все дома, которые располагались вдоль дороги.

Однако несмотря на то, что посёлок постепенно восстанавливают, Ерко считает, что возвращаться в Бородянку ещё рано.

"Поселок ещё не может жить полноценной жизнью, потому что в нормальном режиме не налажена работа коммуникаций. Плюс поселок ещё нужно разминировать - у нас очень много заминированных участков", - подытожил Ерко.

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