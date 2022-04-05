В ночь с 4 на 5 апреля президент Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам. В нем Зеленский рассказал, что в Бородянке под Киевом может быть еще больше жертв среди мирного населения, чем в Буче.

"Уже есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше. Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад", - сказал Зеленский.

По словам президента, в Буче и других освобожденных городах побывают тысячи журналистов.

"Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский пригрозил журналистам российских госканалов тюрьмой "в лучшем случае" за отрицание того, что Россия убивала людей в Буче.

Также Владимир Зеленский анонсировал, что в Украину скоро приедет канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Помимо этого, президент подтвердил гибель в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса.

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"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

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