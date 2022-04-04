Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отверг обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что украинский президент Владимир Зеленский желал ему поражения на выборах и противодействовал его предвыборной кампании.

Таким образом он прокомментировал слова главы венгерского правительства, назвавшего Зеленского в числе противников, с которыми ему пришлось бороться накануне выборов, завершившихся для Орбана победой.

"С уважением принимаем волю венгерского народа на парламентских выборах. При этом у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет оснований утверждать, что на пути победы на выборах ему пришлось бороться с президентом Украины", - написал пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел на своей официальной странице в Facebook.

"Ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии", - заявил Николенко.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан, чья партия победила на парламентских выборах, заявил, что ему пытались помешать американский финансист, основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос и президент Украины Владимир Зеленский.

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