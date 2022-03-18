Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о сложностях с поставками российского газа в Европу.

Об этом глава МИД Венгрии заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Поставки природного газа в Венгрию гарантированы, они осуществляются в соответствии с контрактами на регулярной и бесперебойной основе, и то же самое относится к поставкам нефти", - сказал Петер Сийярто.

При этом он опроверг информацию о сложностях с поставками энергоносителей из России в Центральную Европу.

По его словам, в последние дни появилась ложная информация о том, что поставки газа через Болгарию будут затруднены из-за спора с компанией "Газпром". Назвав это мистификацией, Сийярто сообщил, что разговаривал на эту тему со своим болгарским коллегой и официальными представителями "Газпрома". От них он узнал, что "Газпром" заплатил Болгарии за транзит в соответствии с контрактом и между ними нет разногласий".

"Поэтому поставки газа в Венгрию остаются безопасными", - заключил министр.

Он уточнил, что российский газ "беспрепятственно поступает в Венгрию с юга через Турцию, Болгарию и Сербию в объеме 10 млн кубометров в день, а со стороны Австрии в объеме 14 млн кубометров в день".

"Через Словакию, то есть с севера, ежедневно поступает от 6 млн до 9 млн кубометров природного газа из российских источников. Что касается нефти, то ее поставки бесперебойно осуществляются по трубопроводу "Дружба", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Боррель призвал страны ЕС избегать вступления в прямую войну с РФ и снизить зависимость от российского газа.

Также мы писали о заявлении Байдена, что США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.