Венгрия упростила правила въезда для украинцев и всех, кто находится на территории страны к началу российского вторжения.

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на собственные источники.

Законно пересечь границу Украины с Венгрией сейчас могут даже те, у кого нет паспорта. При этом пограничный пункт в Чопе можно пересечь исключительно на автомобиле или поезде, в отличие от остальных пунктов пропуска. Граждане Украины, покидающие родную страну с животными, освобождаются от обязанности предъявления ветеринарных справок или паспортов. Сейчас работают пункты пропуска Лужанка - Beregsurany, Вилок - Tiszabecs, Тиса (Чоп) - Zahony, Косино - Barabás, Дзвинкове - Lónya.

Кроме того, для тех беженцев, которые уже пересекли границу, в Венгрии ввели бесплатный проезд на поездах MAV-START.

Напомним, в Варшаве начали заканчиваться места для размещения украинских беженцев.

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