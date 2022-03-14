В понедельник, 14 марта, власти Германии попросили Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN-24.

"Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка. Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации", - говорит Шефернакер.

По словам замминистра, масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох.

"Что значит узкое место? За три дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовице выехало 28 тысяч человек. У нас 1,5 млн человек", - добавил он.

Но, несмотря на это, Шефернакер надеется на солидарность других стран ЕС и на то, что вскоре они тоже начнут принимать беженцев.

Напомним, что Варшава и Краков также больше не могут принимать беженцев из Украины. Сообщается, что в Варшаве люди сидят на лестнице, на полу, засыпают, когда устают. То же самое происходит в Кракове и Вроцлаве, а также в Катовицах и Люблине.

Также мы приводили, что Израиль начнет свободно впускать беженцев из Украины, чьи родственники уже живут в стране.

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