В МИД Украины разъяснили, какие права получают украинцы вместе со статусом "временной защиты" в странах Евросоюза. Это и разрешение на проживание, и доступ к работе и доступ к медицинскому обслуживанию.

Согласно заявлению МИД, временная защита не означает получения статуса беженца, но заявку на этот статус можно подать в любой момент.

Срок действия временной защиты - 1 год, этот период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине.

Права лиц, пользующихся временной защитой:

разрешение на проживание на период временной защиты

доступ к работе и образованию

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания)

доступ к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию

возможность получить статус беженца в будущем и вернуться в страну гражданства в любой момент

Лица, на которых распространяется временная защита

Граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск. Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года. Члены семей первых двух категорий, включая супругов и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга, а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий. Граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.





Ранее мы рассказывали в материале, как устраиваются в ЕС беженцы из Украины. А в связи с чрезвычайной ситуацией беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе в течение трех лет.

Также "Страна" писала, что в США считают, что число беженцев из Украины увеличится более чем в два раза, а Евросоюз существенно расширил права и возможности вынужденных переселенцев из нашей страны.