Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что число беженцев из Украины может в будущем увеличиться более чем в два раза в результате нынешнего конфликта.

Об этом Виктория Нуланд сказала во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник, 8 марта.

"К сожалению, при том что сейчас 2 млн беженцев, это, возможно, даже меньше половины от того, что мы еще увидим", - сказала она.

По словам Нуланд, украинцы в настоящее время "бегут в большом масштабе через страны Европейского союза".

Напомним, что в связи с чрезвычайной ситуацией беженцы из Украины получат право жить и работать в Европе в течение трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН прокомментировали заявление Минобороны РФ о том, что ВСУ препятствует эвакуации мирных жителей из Украины в Россию. В Организации считают, что украинцы должны иметь возможность выезжать в любом направлении.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.