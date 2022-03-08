По меньшей мере 1 335 гражданских лиц были убиты или ранены в Украине с 24 февраля, дня когда российские войска вторглись на территорию нашей страны.

Об этом сообщило в Женеве Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во вторник, 8 марта.

"С 04:00 утра 24 февраля до 24:00 7 марта УВКПЧ зарегистрировало 1 335 гражданских жертв на Украине: 474 убитых и 861 получившего ранения", - говорится в сообщении.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.