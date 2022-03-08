Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"План Маршалла" был принят США в 1948 году и получил название по имени тогдашнего государственного секретаря Джорджа Маршалла. Он помог восстановить экономику Европы, которая была разрушена Второй мировой войной.

Напомним, что Зеленский попросил у МВФ взять на себя лидерство в финансировании восстановления Украины после войны.

Также мы писали, что Украина ожидает поступления 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС в конце марта - начале апреля.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.