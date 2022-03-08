Борис Джонсон пообещал, что Запад разработает новый "план Маршалла" для восстановления Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины.
Об этом сообщает Reuters.
"План Маршалла" был принят США в 1948 году и получил название по имени тогдашнего государственного секретаря Джорджа Маршалла. Он помог восстановить экономику Европы, которая была разрушена Второй мировой войной.
Напомним, что Зеленский попросил у МВФ взять на себя лидерство в финансировании восстановления Украины после войны.
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За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.
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Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
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