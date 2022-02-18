Украина ожидает получения первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в конце марта-начале апреля. Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

"Первый транш такой помощи будет составлять 600 млн евро и является безусловным. Мы надеемся получить эти средства в конце марта - начале апреля этого года", – сказал Марченко в Раде во время часа вопросов к правительству в пятницу, 18 февраля.

По его словам, второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер относительно введения структурных реформ, над которыми сейчас совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов.

Также он охарактеризовал выделение макрофинансовой помощи Украине как беспрецедентно быстрое.

"Минфин также ведет переговоры с правительством Японии относительно формирования механизма привлечения японского агентства международного сотрудничества JICA к новой "зеленой" программе со Всемирным банком по займу политики развития, так называемому green DPL", - сказал Сергей Марченко и добавил, что обсуждается возможность привлечения от $500 млн от ВБ и до $300 млн от японского правительства.

Напомним, 16 февраля Европейский парламент официально одобрил выделение Киеву кредита - пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Эти средства станут дополнением к 5,6 миллиардам евро, которые Украина уже получила от Евросоюза в рамках прошлых программ.

Также мы сообщали, что Шмыгаль заявил, что Украина уже получила военную помощь от других стран на $1,5 миллиарда.