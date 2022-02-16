Вслед за США, предложившими Украине суверенную гарантию по кредиту на сумму до одного миллиарда долларов, Европейский парламент официально одобрил выделение Киеву кредита - пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

Как сообщает РБК-Украина, кредит был утвержден 16 февраля. За него проголосовали 598 депутатов Европарламента, 55 выступили против и еще 41 воздержался.

Финансирование будет поступать двумя траншами в течение 12 месяцев. Ожидается, что первый транш Киеву предоставят уже в марте.

Эти средства станут дополнением к 5,6 миллиардам евро, которые Украина уже получила от Евросоюза в рамках прошлых программ.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция выделила Украине 1,2 миллиарда евро помощи на стабилизациию экономики. Зеленский поблагодарил за это Париж, хотя львиная доля денег - 900 миллионов евро - пойдет на закупку 130 французских же электровозов компании Alstom.

Также мы рассказывали, что Канада передаст Вооруженным силам Украины оружия и различных предметов снабжения на сумму более семи миллионов канадских долларов (это 6,1 миллионов долларов США).