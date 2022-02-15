Канада передаст Вооруженным силам Украины вооружение и различные предметы снабжения на сумму более 7 миллионов канадских долларов ($6,1 млн). Речь идет о пулеметах, пистолетах, карабинах, 1,5 миллионах патронов, снайперских винтовках и другом сопутствующем оборудовании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

"Канада решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины и осуждает агрессию России, которая наращивает свою военную мощь на границе с Украиной. Канада также продолжает поддерживать принятие дипломатического решения и призывает Россию разрядить кризис и начать конструктивный диалог. Как отмечалось ранее, любая дальнейшая российская агрессия будет иметь серьезные последствия, в том числе в результате скоординированных санкций, и Канада продолжает работать с союзниками и партнерами над скоординированным ответом", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что кроме летального оружия Оттава предоставит Киеву кредит на сумму $390 млн.

"Это станет дополнением к кредиту в размере 150 млн [канадских долларов] (около $117 млн), предложенному в январе", - заявил Трюдо, фрагмент его выступления приводит CTV News.

Напомним, Канада выводит своих военных из Украины куда-то в Европу из-за угрозы вторжения России.

Также мы писали о том, что Канада приостановила работу посольства в Киеве и перенесло свое представительство во Львов.

Ранее спецкор "Страны" Антонина Белоглазова спросила у киевлян, как они в целом относятся к поставкам оружия в Украину.