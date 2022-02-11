Посольство США в Киеве отчиталось о 15-м рейсе с военной помощью для Украины, заявив, что "и будет еще больше". В том числе около 90 тонн боеприпасов и системы Джавелин. Всего в Украину планируют сделать 45 рейсов с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в своем Twitter-аккаунте.

"Пятнадцать рейсов – и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Джавелин и оборонной помощи для Вооруженных сил Украины...Сейчас, как всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии", - сказано в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден санкционировал выделение военной помощи от Вашингтона на сумму 200 млн долларов. Первая партия летального оружия из США в рамках пакета военной помощи прибыла уже 22 января. 5 февраля в Киев прилетел уже восьмой самолет военной помощи из США, с 22 января в Украину из США прибыло уже более 650 тонн оборонных боеприпасов.

Также сообщалось, что Вашингтон хотят увеличить военную помощь Киеву.

В то же время президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинут Украину. Произошло это после переговоров политсоветников лидеров стран "нормандской четверки". В итогах переговорах и заявлениях США подробно разобралась спецкор "Страны" Олеся Медведева в своем блоге: