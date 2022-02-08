В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что в отмене встречи президента Владимира Зеленского с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок нет никакого "политического сигнала".

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook.

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждения о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - заявил Николенко.

Спикер МИД считает, что благодаря воплощению стратегии сетевой дипломатии сейчас Киев превратился в мировой дипломатический центр. Он напомнил, что многие иностранные гости сейчас приезжают в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность, проходит много телефонных переговоров.

"По итогам переговоров главы МИД Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей по активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня. И мы не позволим помешать нашему партнерству", - написал Николенко.

Напомним, во время своего визита в Украину Бербок не встретилась с Зеленским, как сообщалось, из-за нестыковки графиков.

А журналист CNN сообщил, что встреча была отменена из-за разногласий по поводу "Северного потока-2" и военной помощи.