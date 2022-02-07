Переговоры главы Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналены Бебок с президентом Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся из-за сложностей в расписании. Тем не менее, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она провела запланированную ранее встречу.

Об этом стало известно из Twitter-аккаунта главы МИД Украины.

Главы Министерства иностранных дел ФРГ и нашей страны посетили музей Голодомора.

"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Мы работаем над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии", - написал Кулеба.

Дальше Бербок поедет к линии разграничения на Донбасс.

Ранее мы писали, что в МИД ФРГ заявили об ответственности Германии перед всеми странами бывшего СССР, а не только перед Украиной.

Также "Страна" сообщала о заявлении Бербок, что тема вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По ее словам, об этом известно всем, включая руководство России.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, прилетел в Москву, где проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. На следующий день, 8 февраля, у французского лидера запланирован визит в Киев.