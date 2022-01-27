Решение Германии о поставке из Германии пяти тысяч защитных касок свидетельствует о том, что ФРГ поддерживает Украину и в военной сфере. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая сегодня в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украине, сообщает Укринформ.

"И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь - чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные каски" - сказала Бербок.

Также она добавила, что Германия поможет восстановить "защитный бункер под Одессой".

"Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", - добавила министр.

Кроме того, глава МИД Германии напомнила, что украинские офицеры принимали участие в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а "поддержка Германией Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет свыше 8 млн евро с 2014 года".

Но при этом, по словам Бербок, официальный Берлин продолжает придерживаться позиции воздержаться от поставок в Украину летального вооружения.

О том, что в планы Германии не входит поставка оружия Украине напомнила и глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Она пояснила суть такого решения тем, что поставка вооружения может быть опасна эскалацией конфликта. Такое заявление министр сделал на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине.

"Мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", - отметила Ламбрехт и добавила, что конфликт нужно попытаться решить мирным способом.

"Состоялись переговоры в Нормандском формате. Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать", - сказала министр.

Ранее "Страна" писала о том, что Канада отправит в Украину еще 60 военнослужащих.

Также мы сообщали, что на днях в "Борисполь" прибыли 100 тонн летального оружия из США. В нем есть три сотни "Джавелинов".