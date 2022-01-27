Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении военной учебной миссии в Украине, а также военной помощи, которая будет состоять из "нелетального оборудования" и "поможет противостоять угрозе российского вторжения".

Об этом пишет издание СВС.

"Еще 60 военнослужащих будут отправлены сразу же, чтобы усилить контингент из 200 военнослужащих, которые уже находятся на местах и ​​помогают инструктировать Вооруженные силы Украины", - заявил Трюдо.

По его словам, при необходимости могут быть отправлены дополнительные войска, а численность контингента миссии может быть увеличена до 400 человек.

Напомним, власти Канады рассматривали возможность о предоставлении Украине стрелкового оружия, а также защитных жилетов и тактических очков.

Ранее "Страна" писала о том, что Канада официально подтвердила эвакуацию своих дипломатов и членов из семей из Украины. В МИД Канады добавили, что посольство страны в Киеве и консульство в городе Львов останутся открытыми.

Также мы сообщали, что Канада выдает Украине кредит в 120 млн канадских долларов.