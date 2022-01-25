Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, что информация о мобильных военных лагерях России на границе с Украиной, о которой сообщил британский таблоид The Sun, не соответствует действительности.

"Мобильные, военные палатки - полупустые, но на фото со спутника выглядит остерегающее. Наша разведка говорит, что сейчас активной подготовки к нападению нет", - заявил Арахамия, добавив, что данные о мобильных лагерях РФ появились вчера.

Напомним, сегодня британский таблоид The Sun, ссылаясь на "аналитиков" анонсировал нападение Путина на Украину в течение 10 дней. Также он привел слова премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который заявил, что "на границах Украины находится 60 российских боевых групп", а "план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, известен всем".

В Украине же отрицают вторжение РФ. Сегодня вслед за секретарём СНБО Алексеем Даниловым министр обороны Украины Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

Вместе с тем, вчера Владимир Зеленский записал видео, в котором также призвал не паниковать.

"Страна" ранее разбиралась, почему на Западе все чаще призывают не нагнетать вражду с Россией из-за Украины.