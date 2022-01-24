Американские военные тщательно отслеживают ситуацию у границ Украины в поисках признаков неминуемого "российского вторжения". Однако пока не наблюдают таковых.

Об этом на брифинге 24 января сообщил официальный представитель американского Министерства обороны Джон Кирби. Брифинг транслировался в Фейсбуке ведомства.

"Мы следим за этим очень, очень пристально. И, поверьте мне, имеем довольно ясную картину того, что у них там есть, и что они продолжают стягивать в западную часть России и Беларусь", - сказал Кирби.

По его словам, военные США "особенно внимательны к тому, что может нам послужить указанием на неминуемое вторжение".

"Мы еще не там, но мы следим за такими индикаторами очень, очень пристально", - повторился Кирби.



По его словам, Россия продолжает наращивать группировку своих сил у границ с Украиной, в том числе в Беларуси, и США пока не видят признаков снижения напряженности в регионе.

Ранее "Страна" приводила слова Кирби о том, что Пентагон повысил готовность войск на территории США и за рубежом на фоне напряженности вокруг Украины.

Также мы сообщали, что посольство США в Украине начинает частичную эвакуацию - якобы из-за скорого "вторжения России".