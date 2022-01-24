США повышают готовность войск на своей территории, а также за рубежом. Это связано с напряженностью вокруг Украины.

Об этом на брифинге 24 января сообщил официальный представитель американского Министерства обороны Джон Кирби. Брифинг транслировался в Фейсбуке ведомства.

По словам Кирби, глава Пентагона Ллойд Остин также привел некоторые воинские части в США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО.

"Их численность достигает 8,5 тысяч. Основная часть этих сил - наземные", - сказал Кирби журналистам.



Представитель ведомства добавил, что решение об отправке военных в Европу пока не принимали, но в случае эскалации ситуации американских солдат перебросят через океан за пять дней.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении главы Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо о том, что обстановка на государственной границе с Украиной остается напряженной. В связи с этим пограничники Беларуси готовятся к усилению южных рубежей своей страны.

Также мы приводили слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что угроза провокаций со стороны Киева на территории "ЛДНР" сейчас намного выше, чем ранее.