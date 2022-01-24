Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Соединенные Штаты для Украины ничего хорошего не желают, а пытается лишь диктовать свои условия России. По его мнению, Россия должна в такой ситуации "принимать меры". Кадыров заявил, что России следует действовать на упреждение.

Об этом Кадыров заявил во время прямого эфира в Instagram.

"Вот сейчас придумали Украину. А что, Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тыс. километров? Кто не понимает, что Америка для Украины ничего хорошего не желает? Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то Россия должна принимать меры.

Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и угрожают нашей безопасности, мы должны молчать что ли? Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать.

Я служу своему народу, я пехотинец Путина, не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан", - сказал он.

Напомним, ранее Кадыров заявлял, что готов лично собрать 100 тысяч бойцов для захвата Украины. Этому предшествовало его заявление о том, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину следует присоединить к России.