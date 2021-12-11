Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку словам российского режиссера Александра Сокурова, который на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил "отпустить" те регионы, которые хотели бы жить самостоятельно.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!" — заявил Кадыров.

Напомним, 10 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин вступил в спор с режиссером Александром Сокуровым, который во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) предложил "отпустить всех", имея ввиду регионы России, если те не хотят быть субъектами РФ.

Режиссер заявил, что "Кавказ становится многонациональным", власть в руках коренных, а в республиках "все больше не любят русских".

Помимо этого, "Страна" писала о том, что региональный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии "Единая Россия" возглавит глава Чечни Рамзан Кадыров.