Президент Российской Федерации Владимир Путин вступил в спор с режиссером Александром Сокуровым, который во время заседания Совета по правам человека (СПЧ) предложил "отпустить всех", имея ввиду регионы России, если те не хотят быть субъектами РФ.

Об этом стало известно из трансляции заседания СПЧ.

Режиссер заявил, что "Кавказ становится многонациональным", власть в руках коренных, а в республиках "все больше не любят русских".

"Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи всем… падишахам", - сказал Сокуров в конце 15-минутного выступления.

На это Путин ответил достаточно жестко, припомнив опыт Югославии, и заявил, что подобное толкает Россию к превращению в Московию.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил резкость Путина тем, что Сокуров "без знания предмета говорил о деликатных темах".

Кроме того, немного позже, в беседе с NEWS.ru Александр Сокуров заявил, что пожалел о споре с Владимиром Путиным. Режиссер сказал, что лучше бы не выступал вовсе.

"Я огорчён, считаю, что выступать не надо было, поскольку результат такой, какой есть, что это вызвало такое раздражение. Мы там выступаем в надежде на то, что мы будем понятыми. Другой цели у меня, по крайней мере, не было", — сказал Сокуров.

В ходе дискуссии Путин даже пригласил режиссера к себе, чтобы более детально обсудить то, в чем они не согласны. Однако Сокуров не стал воспринимать это как призыв к действию.

"Я должен пойти в гости к президенту? Вы считаете, что это серьёзно? Вы же журналисты, у вас должно быть чувство юмора. Давайте отнесёмся к этому как к новогодней шутке", — подытожил он.

Напомним, мы писали о том, что Львовский областной совет рассмотрел на заседании 7 декабря постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому о "восстановлении исторической справедливости". Под восстановлением справедливости депутаты понимают переименование Российской Федерации в Московию.

Мы также сообщали, как в прошлом году аналогичное предложение выдвигал народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев. Он хотел, чтобы РФ на украинских картах обозначали Московией.