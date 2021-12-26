Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину следует присоединить к России.

Об этом сообщает "РИА-Новости" цитируя выступление Кадырова на пресс-конференции в Грозном в воскресенье, 26 декабря.

Он заявил, что если Зеленский продолжит текущую политику, то Украину "нужно будет присоединить к России".

"Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал Кадыров.

"Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там", - заявил сегодня Кадыров.

К слову, сегодня примерно в том же духе (хотя и другими словами) говорил и Песков.

Он сказал, что конфликт на Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности.

"Это то, о чём неоднократно говорил президент Путин и то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одёрнуть Киев почему-то никто не хочет", - сказал Песков" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации предполагают, что Украина готовится к силовому решению на Донбассе, а также заявляют, что в стране сейчас находятся около 4 тыс. военных из США.

Также мы писали, что 22 декабря на Донбассе впервые прошли боевые учебные стрельбы украинских военных из американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin", которые могут ликвидировать танки на расстоянии около 3 км.