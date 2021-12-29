Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который предложил присоединить Украину к России или Чечне, рассказал, что не входит в ближний круг российского президента Владимира Путина.

Об этом он сказал во время прямого эфира в Instagram, сообщает Тelegram-канал URA.RU.

По словам Кадырова, он не входит в ближайшее окружение президента Российской Федерации, однако, в случае необходимости, может ему позвонить. При этом глава Чечни признал, что определенные связи у него имеются.

"У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова - Ред.) и Владимира Путина", - сказал Кадыров.

Напомним, на днях Кадыров заявил, что готов лично собрать 100 тысяч бойцов для захвата Украины. Этому предшествовало его заявление о том, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину следует присоединить к России.

Также сообщалось, что Кадыров назвал Байдена "отъявленным убийцей" и пригласил на лечение в столицу Чечни.