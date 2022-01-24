Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на государственной границе с Украиной остается напряженной, но контролируемой. Обозначенные Лукашенко мероприятия по усилению границы с Украиной будут проводиться из резервов государства.

Об этом глава белорусского погранкомитета рассказал в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" в понедельник, 24 января.

"Задачи, поставленные президентом в прошлом году, выполнены в полном объеме. Обстановка на государственной границе остается контролируемой и прогнозируемой. Вместе с тем есть вызовы и угрозы нашей пограничной безопасности. Один из них - милитаризация линии государственной границы. В прошлом году страны Евросоюза (не отстает от них и Украина) стянули неимоверное количество войск на границу", - заявил Анатолий Лаппо.

В качестве примера недружественного поведения с украинской стороны глава белорусского погранкомитета упомянул украинские учения "Полесье".

"Они стягивают дополнительные силы, хотя пограничников Беларуси и Украины достаточно для обеспечения безопасности на нашем совместном участке", - добавил Анатолий Лаппо.

Ранее "Страна" сообщала, что Александр Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск из "радикалов похлеще натовских" к границе с Беларусью.

Также мы писали, что белорусские пограничники пообещали Украине крайне жесткий ответ в случае нарушения государственной границы.