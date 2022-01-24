Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что угроза провокаций со стороны Киева на территории "ЛДНР", которую ранее Монастырский обвинил в организации массовых лжеминирований по Украине, сейчас намного выше, чем ранее.

По мнению российского правительства, концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения на Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, что очень тревожит РФ.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на словам представителям Кремля.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", - сказал Песков.

Он отметил, что угроза провокаций со стороны ВСУ на территории "ДНР" сейчас выше, чем ранее.

"Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают угрозу украинского наступления и провокаций в отношении "республик".

По словам Пескова, Москва хотела бы, чтобы страны НАТО повлияли на ход действий киевской власти. Россия требует от Альянса, чтобы те в каждом новом своем заявлении призывали Украину даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Донбассе.

"Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", - сказал он.

Между тем, на первом заседании в 2022 году во вторник, 25 января, Верховная Рада может принять обращение к мировому сообществу "о неприемлемости военного шантажа по отношению к Украине со стороны РФ".

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минску придется развернуть на границе с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что, по его словам, Киев начал стягивать туда войска.