Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Денис Монастырский заявил о том, что сейчас в нашей стране массово поступают фейковые сообщения о минировании общественных мест. По его мнению, это связано непосредственно с активизацией "гибридной войны" против Украины. Министр МВД убежден, что большая часть заявлений о псевдоминировании поступают из "ЛДНР" или РФ.

Об этом Денис Монастырский сообщил в Facebook.

"В последнее время значительно возросло число сообщений о предполагаемом минировании в общественных местах. Все они оказались фальшивыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают из временно неподконтрольных территорий или напрямую из Российской Федерации", - сказал глава МВД Украины.

Также, по его мнению, делается это с целью распространения паники.

"Уверяю вас: те, кто устраивает такие провокации, никогда не получат ожидаемого", - резюмировал Монастырский.

Напомним, "Страна" детально рассказывала о том, как часто и в каких городах сообщалось о минировании общественных мест. В своем материале мы собрали всю важную информацию по этому вопросу.

В частности, мы напоминаем, что минирования сейчас идут и по России, что не очень вяжется с версией про "руку российских спецслужб".

Кроме того, на эту версию не указывают и материалы, найденные у одного из злоумышленников, которого задержали в Кривом Роге. Как следует из представленной СБУ переписке, парень организовал со своим другом из России сообщение о минировании ВУЗа, чтобы отправиться на дистанционное обучение.