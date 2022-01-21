Службе безопасности Украины (СБУ) задержала в Кривом Роге студента колледжа, который через Telegram обратился к гражданину Российской Федерации с просьбой совершить ложное сообщение о минировании Криворожского национального университета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Псевдоминером оказался студент другого местного колледжа, который заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, управляемого спецслужбами РФ. Пока такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - говорится в сообщении.

Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло".

Однако в здании учебного заведения правоохранители не обнаружили взрывных предметов. Немного позже сотрудники СБУ установили личность псевдоминера и задержали его.

"Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения", - добавили в персс-службе.

У злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором телеграмм-чата.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности - Ред.) Уголовного кодекса Украины.

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Переписка "заказчика" и "исполнителя". Источник: ssu.gov.ua

"Конечно же, в СБУ считают, что студент обратился к "спецслужбам России". Хотя по тону и стилю письма видно, что общение ведут подростки. Если предположить, что украинские школьники действительно массово просят российских друзей сообщать о "минировании школ", то понятно замешательство полиции. Ведь в таком случае, для борьбы с таким нужно международное сотрудничество с Россией. К слову, в Крыму, в Симферополе сегодня тоже полиция получала сообщение о минировании всех школ", - комментирует ситуации Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, ранее мы сообщали о том, что в Украине за неделю неоднократно в полицию поступал сообщения о минировании школ в Киеве и во Львове.

Кроме того, сегодня, 21 января, в сеть попало фото письма, которое массово рассылалось в правоохранительные органы нашей страны. В нем присутствовал аналогичный месседж: злоумышленник сообщал о минировании и ставил полиции ультиматум - либо деньги, либо жертвы.