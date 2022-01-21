Вслед за Киевом, где дважды за неделю сообщалось о массовом минировании школ города, аналогичные заявления поступили и в полицию Львова.

Об этом сообщает издание "Львовский портал" со ссылкой на слова представителя Нацполиции Львовской области Светланы Добровольской.

По ее словам, утром 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ во Львове.

Сотрудник полиции также добавила, что на места немедленно выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и сотрудники других спецслужб. Из школ эвакуируют учащихся и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и близлежащие территории.

Между тем, напомним, ранее "Страна" писала о том, что во Львове из-за звонка неизвестного о минировании пришлось эвакуировать две сотни человек из местного Ж/Д вокзала. Местная полиция задержала злоумышленника, ему грозит 6-летний срок.

Спустя 5 дней в культурной столице Украины правоохранители задержали 34-летнего жителя Черкасской области, который сообщил о минировании главного железнодорожного вокзала и городской больницы скорой помощи.

Вместе с тем, напомним, что ранее Рада одобрила срок за ложное минирование. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, однако без конфискации имущества.