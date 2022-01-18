В Киеве, где недавно искали взрывчатку на центральных станциях метро и обоих аэропортах, правоохранители проверяют сообщения о минировании 46 школ.

Об этом со ссылкой на спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу сообщает "Укринформ".

Информация о минировании поступила в колл-центр Службы безопасности Украины. По словам Водолаги, о каких школах идет речь - неизвестно, так как правоохранители об этом пока не сообщили.

Между тем, в полиции Киева, в понедельник, 17 января, проверяли сообщение о минировании 16 школ, однако взрывоопасных устройств не обнаружили.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 259 УКУ - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Напомним, ранее Рада одобрила срок за ложное минирование. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, однако без конфискации имущества.

Также мы рассказывали, что в Полтавской области 6-летний мальчик "заминировал" гимназию.

Кроме того, сообщали, что в двух городах Украины учеников переводят на дистанционку из-за частых сообщений о минировании школ.