В пятницу, 21 января, правоохранители Киева второй раз за неделю проверяют сообщения о массовом минировании столичных школ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции Киева сообщает "РБК-Украина".

Правоохранители подтвердили, что утром им поступило соответствующее сообщение. Сейчас они ищут взрывные устройства в столичных школах. Из учебных заведений эвакуируют детей.

Больше информации в полиции не предоставили.

Напомним, 18 января поступила информация о минировании 46 школ в Киеве. Целый день взрывотехники занимались поисками опасных предметов. Ничего по итогу так и не нашли.

Также мы писали, что в Киеве недавно искали взрывчатку на центральных станциях метро и в обоих аэропортах. Правоохранители с взрывотехниками проверяли помещение терминала D в Бориспольском аэропорту и прилегающей территории. Однако ни взрывчатки, ни подозрительных предметов не обнаружили.

Вместе с тем, напомним, что ранее Рада одобрила срок за ложное минирование. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, однако без конфискации имущества.