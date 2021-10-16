Во Львове из-за звонка неизвестного о минировании пришлось эвакуировать две сотни человек из местного Ж/Д вокзала. Местная полиция задержала злоумышленника, ему грозит 6-летний срок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"15 октября в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. На место происшествия немедленно выехали следовательно-оперативная группа территориального подразделения, специалисты-взыротехники, кинологи со служебными собаками, а также сотрудники других служб города", - информируют полицейские.

Во время обыска железнодорожного здания и его прилегающей территории правоохранительные органы не обнаружили подозрительных находок.

Сотрудники полиции установили личность лжеминера в течение получаса. Им оказался мужчина 32 лет из Хмельницкой области. В процессе обыска правоохранители обнаружили в карманах нарушителя главную улику - телефон, с которого поступил звонок.

По данному факту следственным территориальным отделом Львовского управления полиции начато уголовное производство. Нарушителя обвинили в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Теперь местному львовскому псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в начале текущего месяца в Киевском Национальном педагогическом университете имени Драгоманова экстренно эвакуировали студентов и преподавателей. Причиной этого стало сообщение неизвестного о заминировании здания.

Кроме этого, "Страна" сообщала о том, как в Полтавской области 6-летний мальчик "заминировал" гимназию.