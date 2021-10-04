В Киеве экстренно эвакуировали студентов и преподавателей Национального педагогического университета имени Драгоманова. Причиной этого стало сообщение неизвестного о заминировании здания.

В пресс-службе столичной полиции информацию о заминировании учебного корпуса подтвердили и сообщили, что на месте ЧП уже работают сотрудники взрывотехнической службы и полиции.

"Сообщение на электронную почту Службы безопасности Украины поступило в понедельник около 08:20. Полицейские выехали на место и проверяют эту информацию", - говорят в полиции.

На данный момент правоохранители проверяют учебный корпус вуза уже более часа. Студентов и преподавателей пустят внутрь только после тщательного обследования здания.

Напомним, в середине сентября в Полтавской области шестилетний мальчик "заминировал" гимназию, в которой учился.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве "заминировали" Печерский райсуд, полиция искала взрывчатку, были эвакуированы 120 человек.

Также мы сообщали, что пьяный кондуктор троллейбуса с картошкой в кармане "заминировал" супермаркет в Харькове.