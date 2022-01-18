Российские и белорусские военные в рамках учений "Союзная решимость-2022" будут отрабатывать совместные действия "не только в своих границах".

Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в комментарии "РИА Новости".

"В рамках проверки планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", — рассказал он.

По словам Фомина, на учениях будет отрабатываться охрана границы от проникновения вооруженных боевиков и пресечение каналов доставки оружия и боеприпасов. Войска проводят тренировки по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, тренеруются защищать границу и пресекать каналы доставки оружия и боеприпасов.

Фомин добавил, что для учений в Белоруссию перебазируют два дивизиона С-400 и 12 истребителей Су-35, а также дивизион ракетных комплексов "Панцирь-С".

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022" начнутся 10 февраля и продлятся десять дней.

Ранее мы писали, что в Российской Федерации началась внезапная проверка в войсках Восточного военного округа в рамках подготовки к проведению маневров "Восток-2022".