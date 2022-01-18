10 февраля начнутся совместные военные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые продлятся десять дней. В ходе учений отработают варианты совместных действий по нейтрализации угроз на границах.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"Предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Совместные учения пройдут с 10 по 20 февраля.

Как рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин, которого цитирует ТАСС, в ходе проверки сил реагирования Союзного государства отработают разные варианты нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал он.

Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск из "радикалов похлеще натовских" к границе с Беларусью.

Также сообщалось, что в феврале во Львовской области проведут военные учения по стандартам НАТО.